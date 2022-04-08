На Кіровоградщині засіяли всі площі ранніх зернових, – ОВА

Навіть більше, ніж планували.

Аграрії Кіровоградської області під час посівної кампанії засіяли всі площі ранніх зернових і взялися до висіву соняшнику.

Про це повідомляє у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Перша перемога на весняних полях. Усі площі ранніх зернових засіяли. Навіть більше, ніж планували. Аграрії вже сіють соняшник. Для нас ці позиції важливі, бо це експортні культури. Дякую усім селянам за звитяжну працю в умовах війни!» — написав Райкович.

В останні дні на Кіровоградщині, за словами голови обласної адміністрації, збільшується кількість переселенців. Лише за добу центри допомоги прийняли 2,5 тисячі осіб, з яких більш ніж 1600 дітей. Загалом регіон прийняв 26 тисяч переселенців, з яких 23 тисячі звернулися за довідками.

В області народилося 11 дітей. 7 дівчаток і 4 хлопчики. Серед них є кияни і миколаївці.

Загальну ситуацію на Кіровоградщині очільник ОВА оцінює як «порядок».

Нещодавно перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що на початок березня кредитний портфель агропідприємств в українських банках становив 84,6 млрд грн. А з усіх виданих кредитних коштів за програмою «5-7-9%» 42% припадало на аграрний сектор — ними скористалися 12 тис. фермерських господарств.