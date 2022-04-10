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У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км

У колоні броньовані машини та артилерія.

У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Фото: Maxar

У Харківській області зафіксували колону російської військової техніки, яка рухається до обласного центру через селище Великий Бурлук. Довжина колони становить 12,8 кілометра.

Про це повідомляє CNN з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies.

На опублікованих світлинах можна побачити броньовані машини, вантажівки з артилерією і допоміжним обладнанням.

Зазначимо, що село Великий Бурлук лежить на схід від Харкова, поблизу російсько-українського кордону. Адміністративний центр Великобурлуцького району Харківщини. Відстань до Харкова по шосе (автошлях Т 2104) складає 108 км. З 24 лютого 2022 року селище знаходиться під тимчасовою окупацією РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти скидають на Харків бомби на парашутах. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян не наближатися до таких снарядів та одразу повідомляти про них рятувальників.

Житлові райони Харкова вночі 10 квітня знову обстріляли з артилерії та ракетних систем залпового вогню.

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