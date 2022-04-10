На Київщині продовжують розчищати Житомирську трасу, міст біля с. Романівка майже готовий

Через річку Ірпінь та в Стоянці також зводять насипні мости.

В Київській області у звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сили оборони продовжують зачистку та розмінування.

Комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру, розчищають вулиці та завали будівель, повідомив голова ОВА Олександр Павлюк у Telegram.

"Продовжуються роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через р. Ірпінь. В районі с. Романівка міст вже майже готовий. Його звели за 6 днів", – зазначив він.

Насипний міст біля села Стоянка продовжують зводити.

Одночасно проходять роботи з демонтажу знищеного загарбниками мосту на Житомирській трасі.

Нагадаємо, в Ірпені почали прокладати водогін з Києва. Для швидкого відновлення інфраструктури звільнених від загарбників територій Київської області залучено понад 250 людей та 117 одиниць техніки. Вони проводять роботи з розчищення вулиць та приводять до ладу дороги.