Зеленський провів нараду із Залужним та Шмигалем щодо забезпечення армії та готовності до виконання бойових завдань

Президент Володимир Зеленський провів нараду із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами, главою Офісу президента та керівниками силових відомств та РНБО.

Мова йшла про матеріально-технічне забезпечення сил безпеки та оборони та їхньої готовності до виконання поточних бойових завдань, повідомили на сайті президента.

"Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки нашої держави та задля посилення санкційного тиску на Росію. Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська влада наполягає, що санкції проти Росії мають впроваджуватися щотижнево, аж поки в неї не забракне коштів на вбивства українців у війні. Цього тижня Євросоюз ухвалив пакет санкцій, що серед іншого забороняє імпорт російського вугілля. Щоправда, тільки з серпня.

Нафтове й газове ембарго досі не впроваджені, однак деякі країни ЄС самостійно починають відмовлятися від енергоресурсів РФ.