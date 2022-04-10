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РФ намагається поповнити особовий склад резервістами з 2012 року та набирає рекрутів із Придністровʼя, – британська розвідка

У невизнаному регіоні росіяни вже почали вербування. 

РФ намагається поповнити особовий склад резервістами з 2012 року та набирає рекрутів із Придністровʼя, – британська розвідка
Полонені окупанти (ілюстративне фото російської армії)

Через втрати російські збройні сили намагаються поповнитися за рахунок особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

Ці дані розвідки повідомили в офіційному Twitter Міністерства оборони Великобританії. 

"Зусилля зі створення більшої бойової сили також включають спроби вербування з невизнаного Придністровського регіону Молдови", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні ЗСУ повідомили, що на аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому російських літаків. Збройні сили попередили, якщо Російська Федерація матиме намір перекинути свої військові літаки на територію Придністров’я (самопроголошеної Придністровської молдавської республіки), повітряні цілі буде збивати українська ППО.

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