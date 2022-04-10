Україна хоче купити німецькі БМП Marder безпосередньо у виробника

Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall. Про це повідомляє DW з посиланням на видання Bild am Sonntag (BamS). За його даними, машинобудівне підприємство має намір до кінця року поставити Києву 35 БМП.

Спочатку, як зазначає BamS, Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні Marder, а потім отримати у виробника доукомплектовану техніку. Проте проти виступило міністерство оборони Німеччини. При цьому відомство не оцінювало стан БМП та необхідність їх огляду та обслуговування.

Крім того, наприкінці березня Rheinmetall звернулося до міністра оборони Крістіне Ламбрехт щодо викупу 4 млн набоїв для БМП та їх доставки в Україну, проте фірма не отримала відповіді, пише видання.

Позиція офіційного Берліна викликала критику посла України у ФРН Андрія Мельника. Підтвердження інформації про відсутність перевірок техніки з боку Міноборони означатиме скандал, заявив дипломат BamS. Почата Росією війна проти України триває вже півтора місяці, проте Берлін "не поспішає", зазначив Мельник.

Також Київ отримав пропозицію від іншого німецького постачальника озброєнь, стверджує газета Welt am Sonntag. За її даними, компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала відправити Україні 100 самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000, оферту передано уряду ФРН. Перші нові САУ можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше другої половини 2024 року, а повністю постачання буде завершено не раніше 2027-го, пише видання.

Раніше глава Міноборони ФРН Ламбрехт заявила, що Німеччина досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу.