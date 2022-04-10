Артилеристи Збройних сил України знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомило у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ "Схід" виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно нанесли вогневе ураження. Як завжди, професійна та чітка робота наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

А в Харківській області підрозділ протиповітряної оборони Житомирської 95-ї бригади знищив два російських безпілотники "Орлан-10". Перший такий БПЛА було збито вчора, другий – 10 квітня.