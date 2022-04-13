​Науседа пояснив Зеленському, чому альтернатива НАТО Україні не потрібна

Президент України посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі нам не дають орієнтирів щодо членства в Альянсі.

Президент Литви Гітанас Науседа під час свого візиту до України заявив про контрпродуктивність ідеї щодо створення оборонної структури, яка б стала би альтернативою НАТО.

Про це він сказав на пресконференції по завершеню спільного візиту до Києва чотирьох президентів, передає "Європейська правда".

"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив Науседа, коментуючи ідею про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.

Попри те, що у запитанні не уточнювалося, що йдеться саме про українську ініціативу (яка вивчається у рамках переговорів України з РФ), Науседа сприйняв це саме таким чином та уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.

"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - наголосив він.

Володимир Зеленський посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства.

"Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, - пожартував президент України. - А ми потребуємо гарантій безпеки зараз".

Нагадаємо, третина членів НАТО не бачить Україну в Альянсі. На думку президента України, потенційні гаранти нашої безпеки повинні дати чітку відповідь щодо членства. Однак, переконаний він, Україну не беруть в НАТО, бо бояться Росії.

"Сказати, що вони Україну беруть в НАТО. Або сказати: ми зараз не беремо. Що є правда, і вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росію. Ось і все, – констатував він. – І нам треба заспокоїтись, сказати, що окей, інші гарантії безпеки. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запропонувати стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами", - сказав Зелеенський в інтерв'ю західним ЗМІ.