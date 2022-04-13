Зеленський обговорив з Байденом підтримку України та посилення санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це він розповів у Twitter.

Зеленський і Байден дали оцінку російським воєнним злочинам, обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки, а також домовилися про посилення санкцій проти Російської Федерації.

Продовжив постійний діалог з @POTUS. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки 🇺🇦. Домовилися про посилення санкцій. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022

Як повідомлялося, США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України.

Нагадаємо, напередодні Байден обговорив посилення економічної та військової підтримки України з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Раніше Зеленський закликав ЄС включити нафтове ембарго і вжити санкцій щодо всіх банків РФ вже в наступному пакеті обмежень. Україна вимагає конкретних термінів для кожної держави, в які вона має відмовитися чи суттєво обмежити споживання газу і нафти з країни-окупантки.