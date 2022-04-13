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15 поранених на війні цивільних українців вивезли на лікування до Німеччини та США, - Радуцький

"Вирішується і питання відправки на лікування тяжкопоранених військових".

15 поранених на війні цивільних українців вивезли на лікування до Німеччини та США, - Радуцький
Фото: Макс Требухов

15 українських пацієнтів, які були поранені під час бойових дій, вивезли на лікування до США та Німеччини.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"МОЗ у співпраці з провідними медичними закладами світу регулярно відправляє групи цивільних людей. За даними міністерства, 10 квітня вивезли 15 пацієнтів з міста Дніпро. До медзакладів міста їх доставили після обстрілів у Маріуполі, Краматорську та Слов’янську", - зазначив Радуцький.

За словами глави парламентського комітету, Міністерство охорони здоров'я спершу вносить дані про поранених до медичної системи Єврокомісії, через декілька днів медичний заклад виявляє бажання забрати пацієнта, а вже тоді розпочинається процес перевезення.

"Вирішується і питання відправки на лікування тяжкопоранених військових. Наприкінці березня Верховна Рада підтримала законопроект № 7226, яким дозволяється тяжкопоранених бійців ЗСУ відправляти на лікування за кордон, згодом Уряд ухвалив порядок відправлення до інших країн. Вчора закон підписав Президент Володимир Зеленський. Тож незабаром цей механізм повинен запрацювати: українські військові отримують доступ до медичної допомоги у провідних закладах світу", - повідомив Радуцький.

Він наголосив, що вже є перелік країн, які готові прийняти поранених українських військових.

Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Ізраїлю Ніцан Горовіц заявив, що Ізраїль готовий допомагати українцям медичним обладнанням і препаратами та приймати на лікування наших поранених бійців. 

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