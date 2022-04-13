15 поранених на війні цивільних українців вивезли на лікування до Німеччини та США, - Радуцький

"Вирішується і питання відправки на лікування тяжкопоранених військових".

15 українських пацієнтів, які були поранені під час бойових дій, вивезли на лікування до США та Німеччини.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"МОЗ у співпраці з провідними медичними закладами світу регулярно відправляє групи цивільних людей. За даними міністерства, 10 квітня вивезли 15 пацієнтів з міста Дніпро. До медзакладів міста їх доставили після обстрілів у Маріуполі, Краматорську та Слов’янську", - зазначив Радуцький.

За словами глави парламентського комітету, Міністерство охорони здоров'я спершу вносить дані про поранених до медичної системи Єврокомісії, через декілька днів медичний заклад виявляє бажання забрати пацієнта, а вже тоді розпочинається процес перевезення.

"Вирішується і питання відправки на лікування тяжкопоранених військових. Наприкінці березня Верховна Рада підтримала законопроект № 7226, яким дозволяється тяжкопоранених бійців ЗСУ відправляти на лікування за кордон, згодом Уряд ухвалив порядок відправлення до інших країн. Вчора закон підписав Президент Володимир Зеленський. Тож незабаром цей механізм повинен запрацювати: українські військові отримують доступ до медичної допомоги у провідних закладах світу", - повідомив Радуцький.

Він наголосив, що вже є перелік країн, які готові прийняти поранених українських військових.

Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Ізраїлю Ніцан Горовіц заявив, що Ізраїль готовий допомагати українцям медичним обладнанням і препаратами та приймати на лікування наших поранених бійців.