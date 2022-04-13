Прокурор Міжнародного кримінального суду побував у Бучі

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан відвідав Бучу, передмістя Києва, що постраждало від обстрілів і звірств російських солдатів. Про це він повідомив у твіттері.

Фото: twitter/IntlCrimCourt

“Україна – місце злочину. Ми тут, тому що у нас є обґрунтовані підстави вважати, що вчиняються злочини, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися до правди”, - написав Карім Хан.

Фото: twitter/IntlCrimCourt

Фото: twitter/IntlCrimCourt

Нагадаємо, після звільнення міст Київської області від російських військ, відкрився масштаб звірств, які чинили окупанти над місцевим населенням. Зокрема в Бучі, тіла вбитих людей лежали просто серед вулиці. Багато хто зі зв’язаними руками. Також на території міста у братській могилі поховали 280 мирних людей. Ці події отримали назву “Бучанська різанина”.

Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі.