Президент Колумбії назвав військові дії РФ геноцидом

Він заявив про готовність збільшити постачання колумбійських енергоносіїв на Захід, щоб замінити російські.

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес назвав геноцидом дії Росії в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання про використання президентом США Байденом терміна "геноцид" для опису дій Росії в Україні, Дуке сказав, що погоджуєтьсяіз ним. "Те, що відбувається в Україні – це геноцид, і це має припинитися. Це божевілля", – сказав Дуке.

Він також повідомив, що Колумбія готова збільшити постачання енергоносіїв на Захід, щоб замінити російський імпорт.

"Вони (північноамериканські та європейські країни - Ред.) точно знають, що більше не можуть покладатись на постачання енергії з Росії. Чи може Колумбія зробити свій внесок у рішення? Відповідь позитивна", – сказав Дуке.

Президент перерахував сфери, у яких Колумбія готова збільшити виробництво: це нафта, газ, чистий водень і вугілля. Він також заявив, що Колумбія збільшить постачання вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани щодо поетапної відмови від російського вугілля.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден назвав дії Росії геноцидом, заявивши про це журналістам, які зібралися на злітній смузі в місті Де-Мойн. «Я назвав це геноцидом, тому що стає все очевиднішим, що Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть ідею бути українцем», - сказав президент США.

Про заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що офіційне визнання Сполученими Штатами дій Росії у війні проти України геноцидом займе багато часу. За її словами, президент США Джо Байден «говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом». Втім, для того, щоб уряд країни визнав геноцид офіційно потрібен тривалий час для збору доказів.

Пізніше, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також назвав дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни словом "геноцид".