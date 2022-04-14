Швейцарія схвалила ідентичні до 5 пакету ЄС санкції проти Росії

Швейцарія схвалила останній пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії і Білорусі. Тепер перелік обмежувальних заходів з боку Швейцарії є аналогічним до ЄС, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Крім того, уряд Швейцарії схвалив запровадження санкцій проти 200 фізичних і юридичних осіб, зокрема двох дочок Путіна.

"Цивілізація не лишається нейтральною, коли Росія здійснює геноцид українського народу", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 9 квітня Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до країн, які обмежують доступ Росії до технологій.