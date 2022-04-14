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Швейцарія схвалила ідентичні до 5 пакету ЄС санкції проти Росії

Обмеження застосовані й щодо путінських дочок. 

Швейцарія схвалила ідентичні до 5 пакету ЄС санкції проти Росії
Штаб-квартира ‘Газпрому’ у Москві
Фото: EPA/UPG

Швейцарія схвалила останній пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії і Білорусі. Тепер перелік обмежувальних заходів з боку Швейцарії є аналогічним до ЄС, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.  

Крім того, уряд Швейцарії схвалив запровадження санкцій проти 200 фізичних і юридичних осіб, зокрема двох дочок Путіна.

"Цивілізація не лишається нейтральною, коли Росія здійснює геноцид українського народу", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 9 квітня Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до країн, які обмежують доступ Росії до технологій.

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