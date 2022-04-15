Україні нададуть вертольоти, які призначалися для Афганістану, - речник Пентагону

Гелікоптери Мі-17, які раніше призначалися для відправки до Афганістану, тепер будуть надані Україні в рамках нового пакету військової допомоги США.
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на речника міністерства оборони США Джона Кірбі.
"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять із наших запасів", - сказав він.
"Тепер ми надсилаємо їх Україні", - додав представник Пентагону. "Ми вже нещодавно надали Україні п'ять Мі-17. Це не вперше, коли ми спрямовуємо їм Мі-17".
Кірбі уточнив, що не йдеться про перегін вертольотів Мі-17 в Україну американськими військовими льотчиками.
Раніше президент Джо Байден поінформував свого українського колегу Володимира Зеленського про рішення Вашингтона надати Києву військову допомогу ще на $800 млн. Вона включає гелікоптери, бронетранспортери та артилерію.