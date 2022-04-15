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Україні нададуть вертольоти, які призначалися для Афганістану, - речник Пентагону

Частину таких вже передали. 

Україні нададуть вертольоти, які призначалися для Афганістану, - речник Пентагону
Джон Кирби
Фото: EPA/UPG

Гелікоптери Мі-17, які раніше призначалися для відправки до Афганістану, тепер будуть надані Україні в рамках нового пакету військової допомоги США.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на речника міністерства оборони США Джона Кірбі.

"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять із наших запасів", - сказав він.

"Тепер ми надсилаємо їх Україні", - додав представник Пентагону. "Ми вже нещодавно надали Україні п'ять Мі-17. Це не вперше, коли ми спрямовуємо їм Мі-17".

Кірбі уточнив, що не йдеться про перегін вертольотів Мі-17 в Україну американськими військовими льотчиками.

Раніше президент Джо Байден поінформував свого українського колегу Володимира Зеленського про рішення Вашингтона надати Києву військову допомогу ще на $800 млн. Вона включає гелікоптери, бронетранспортери та артилерію.

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