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​Президент присвоїв звання Героя України майору Кукурбі

завдяки сміливим діям Героя знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. 

​Президент присвоїв звання Героя України майору Кукурбі
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський просвоїв Звання Героя України майору Олександру Кукурбі.

Про Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних Сил України", - сказав він.

Президент додав, що завдяки сміливим діям Героя знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. 

Він також додав, що підписав укази про нагородження 221 військовослужюовця ЗСУ з них 34 посмерно. Також нагородження 2 військовослужбовця Держспецзвязку.

Також Володимир Зеленський розповів, що нагороди отримали ті, чиїх імен поки не можна називати.

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