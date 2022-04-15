​Президент присвоїв звання Героя України майору Кукурбі

Президент України Володимир Зеленський просвоїв Звання Героя України майору Олександру Кукурбі.

Про Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних Сил України", - сказав він.

Президент додав, що завдяки сміливим діям Героя знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів.

Він також додав, що підписав укази про нагородження 221 військовослужюовця ЗСУ з них 34 посмерно. Також нагородження 2 військовослужбовця Держспецзвязку.

Також Володимир Зеленський розповів, що нагороди отримали ті, чиїх імен поки не можна називати.