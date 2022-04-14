Росіяни за добу 34 рази обстріляли Харківщину, є загиблі й поранені, - Синєгубов

Тим часом Сили спеціальних операцій ЗСУ підірвали міст із російською технікою, яка прямувала до Ізюму.

За добу Росія нанесла 34 удари із реактивних систем залпового вогню та артилерії по Харківщині.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд. На жаль, є постраждалі. По області за день 8 цивільних поранені російськими обстрілами, 1 людина загинула. За час повномасштабного вторгнення рф загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них - 24 дитини", - розповів Синєгубов.

За словами керівника ОВА, складним залишається Ізюмський напрямок, там тривають бої.

"Але наші ЗСУ тримають позиції та отримують немало бойових перемог, про які не одразу можемо розповісти, адже ведуться бойові операції", - підкреслив Синєгубов.

За його словами, Сили спеціальних операцій підірвали міст із російською технікою, яка прямувала до Ізюму.

"Це бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і 3 Урали. Наші бійці знищили усю ворожу колону. Також сьогодні над Балаклією ЗСУ збили ворожий безпілотник "Орлан-10", який вів розвідку", - додав керівник Харківської ОВА.

Нагадаємо, вчора Над Харківщиною збили два ворожі літаки, що атакували область.

12 квітня внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинуло восьмеро людей, у тому числі 13-річна дитина.