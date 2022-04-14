На будівлі міської адміністрації російські окупанти вивісили прапор РФ, загарбники заходять у місто.

Про це повідомив міський голова Олешків Херсонської області Євген Рищук.

За його словами, місто майже порожнє, багато людей виїхало.

"Сьогодні постало питання патрулювання вулиць. Патрулі наші не будуть працювати. Росіяни самі будуть патрулювати... Наш патруль буде працювати з росіянами", - сказав Рищук.

Він закликав тих жителів, які ще залишилися в Олешках, не виходити в місто під час комендантської години.

"Тепер дивіться, хто в комендантську годину вийде, щоб не закінчилося все розстрілом на місці, скажемо так", - зауважив міський голова.

Євген Рищук додав, що наразі не має інформації про евакуацію з міста.

Згодом міський голова м. Олешки опублікував у своєму Facebook наслідки приходу "російських гостей" в комунальне підприємство "Побут".

Фото: Facebook/Євген Рищук

Фото: Facebook/Євген Рищук

Нагадаємо, росіяни всю ніч обстрілювали Харків і Херсонську область. А напередодні загарбники розстріляли в області сімох людей і підірвали будинок з загиблими.