Пінчук - німцям: Через 80 років після нацистського геноциду ви не робите все можливе, щоб зупинити геноцид, який чинять росіяни

Німецька нація виконала унікальну роботу з визнання жахливих злочинів свого минулого, однак не помітно, щоб німці визнали правду свого сьогодення, оскільки вони допускають воєнні злочини Кремля в Україні. Про це у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung написав український підприємець та меценат Віктор Пінчук.

Восени 2021 року у Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр у Києві проходила церемонія, присвячена 80-річчю масового розстрілу німецькими солдатами українських євреїв у Бабиному Яру, нагадав Пінчук. Серед промовців був президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зокрема сказав: «Якщо злі демони минулого з'являться сьогодні в новому одязі, то для нас, німців, на це може бути тільки одна відповідь: ніколи знову! Боротьба має продовжуватися».

«Але я не бачу, щоб Німеччина сьогодні була країною „Ніколи знову!“, на жаль», — констатував автор статті.

Понад місяць німці спостерігають у режимі реального часу, як Росія напала на мирну Україну, бомбардує та вбиває мирних жителів, морить їх голодом у заблокованих містах. За словами Пінчука, масові розстріли українців навіть візуально нагадують розстріли у Бабиному Яру.

Німеччина запроваджує санкції проти РФ, надає Україні гуманітарну допомогу, а також постачає зброю, але одночасно блокує повне відключення російських банків від SWIFT, не бажає негайно запровадити ембарго на російську нафту, вугілля та газ, відтягує доставлення важкого озброєння, необхідного Україні.

«Я розумію, що для того, щоб завтра мати можливість вчинити правильно, Німеччина має залишатися з живою економікою. Я реаліст. Але „ніколи знову!“ означає не лише виступати проти свастики. Це означає боротися всіма можливими засобами проти масових вбивств, геноцидів, військових злочинів та звірств. Сьогодні я вважаю, що Німеччина має зробити все можливе. І Німеччина має ризикувати. Немає легкого шляху, як без ризиків і жертв перемогти зло і зупинити звірства, що відбуваються в Україні», — заявив український бізнесмен.

Намагаючись не допустити втрат для своєї економіки, Німеччина дозволила «злу стати надто сильним», вважає Пінчук.

"Ви заробили багато грошей на цьому шляху, і я припускаю, що цілком сумлінно. Але саме тому сьогодні, через вашу історію, історію нацизму і ваші останні заробітки, я вважаю, що буде правильно, якщо ви активізуєтесь і визнаєте, що ваша сумлінність була недоречною і коштує сьогодні життів людей, і з цього випливає особлива відповідальність жертвувати і ризикувати», — стверджує він.

Пінчук ставить питання, на які події чекають німці — чи то нові ракетні удари, чи то на смерті тисяч українців від голоду і спраги, чи на застосування Росією хімічної або ядерної зброї.

«Поки ви вирішите, що треба діяти, я пропоную новий шаблон для майбутніх виступів високопоставлених політиків Німеччини: не кажіть більше: „Для нас, німців, може бути тільки одна відповідь: ніколи знову!“ Говоріть: „Для нас, німців, можлива тільки одна відповідь: сподіваюся, не так швидко знову! Або — якщо щось трапиться, ми обов'язково обговоримо шляхи допомоги, якщо це буде можливо без надто великих втрат для нас», — заявив меценат.

Як український єврей, який «раніше вірив у нову Німеччину», Пінчук визнає, що німці виконали «унікальну роботу щодо визнання жахливих злочинів свого минулого», але він не бачить, «щоб німці визнали правду свого сьогодення».

«Сьогодні ви несете відповідальність. Ви допускаєте воєнні злочини. Через 80 років після нацистського геноциду в Україні ви не робите все можливе, щоби зупинити геноцид, який здійснюють росіяни. Це не "Ніколи знову!" І цього мало, — звернувся він до німецької нації. — Я можу тільки щиро попросити вас — діяти з необхідною невідкладністю, зробити все, щоб зупинити російські війська. І таким чином показати, що німці мають щось важливіше, ніж захист свободи і життя від гніту і смерті».

На думку Пінчука, втілити у життя заклик "ніколи знову!" цілком реально.