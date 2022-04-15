У місті точаться бої в районі металургійного комбінату ім. Ілліча та у морському порту, місто атакують російські бомбардувальники Су-24М та Су-34, а також згаданий Ту-22Н3.

Вперше від початку збройної агресії Росія нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі "Україна" повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, в Маріуполі точаться бої в районі металургійного комбінату ім. Ілліча та у порту, місто атакують російські бомбардувальники Су-24М та Су-34, а також згаданий Ту-22Н3.

"В Маріуполі складна ситуація, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Ідуть активні бої в районі заводу Ілліча. У портовій зоні Маріуполя підрозділи здійснюють штурмові дії, але повністю захопити це місто росіянам наразі не вдається. По місту також били бомбардувальники Су-24М та Су-34", – сказав Мотузяник.

За словами речника Міноборони, 14 квітня екіпажі двох стратегічних російських бомбардувальників ТУ-95/160 здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування по території нашої держави з повітряного простору Краснодарського краю РФ.

Олександр Мотузяник повідомив, що росармія намагалася прорвати оборону українських Збройних сил на Луганщині в районі міст Рубіжне та Попасна та в районах Ізюм-Слов’янськ та Ізюм-Барвінково. Загарбники продовжують часткове блокування Харкова, його обстрілюють з артилерії.

"Не виключено, що в подальшому противник намагатиметься розвинути наступ в напрямку Сєверодонецька, Слов’янська та Волновахи, аби створити умови для оточення та знищення угруповання наших військ", – сказав речник МОУ.

За інформацією Мотузяника, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України. У Чорному морі зафіксували три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Нагадаємо, міський голова Маріуполя повідомив, що 90% критичної важливої інфраструктури Маріуполя так чи інакше постраждало. Із них 60%- це інфраструктура, яка отримала прямі влучання або авіації, або систем залпового вогню, або вогнеметів. 40%критично важливої інфраструктури вже неможливо буде відновити.

Сьогодні командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.