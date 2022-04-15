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У Київській області станом на сьогодні знайшли тіла 900 вбитих росіянами українців

На території області окупованими були 180 населених пунктів. 

У Київській області станом на сьогодні знайшли тіла 900 вбитих росіянами українців
Фото: Макс Требухов

Станом на 15 квітня в Київській області виявили тіла 900 загиблих українців.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов. За його словами, росіяни окупували 180 населених пунктів Київської області. 

"Ми збираємо всю інформацію, основні напрямки – пошук мародерів, фіксація злочинів російської армії, фіксація руйнувань. Шукаємо колаборантів, тобто осіб, які сприяли окупації і підтримували армію Російської Федерації", – сказав він.

Нєбитов сказав, що убиті українці, крім масових захоронень, лежали й просто на вулицях. Отримані дані свідчать, що росіяни під час окупації намагалися встановити в захоплених населених пунктах свій режим.

Тих, хто відмовлявся, убивали. Зокрема, закатували голову Мотижинської сільради, яка відмовилась співпрацювати з окупантами. Закатували також її сина і чоловіка.

"Сьогодні буде перетнута межа 900 тіл загиблих – цивільних – підкреслюю, яких ми виявили, оглянули і передали до судово-медичних установ. Більш ніж 900 загиблих від рук безпосередньо російської армії", – сказав він. 

Нагадаємо, Київщину повністю звільнили від окупантів 2 квітня. Братські могили та місця масових убивств знаходили в багатьох населених пунктах, зокрема Бучі. 10 квітня між селами Мила і Мрія Київської області виявили місце масового розстрілу людей – там було вбито пасажирів і водіїв близько 10 автомобілів. У Бузовій, що поблизу Бучі, виявили ще одну братську могилу з цивільними.

Тільки в одній могилі в Бучі знайшли тіла вбитих росіянами 280 мирних мешканців. Після відступу окупантів загиблих виявляли і на вулицях, зокрема й дітей. 

Масові поховання знаходять і в Бородянці. 

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