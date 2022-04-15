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Росія вимагає від США припинити допомагати з озброєнням Україні, – Washington Post

Американські посадовці вважають, що це є ознакою ефективності допомоги. 

Росія вимагає від США припинити допомагати з озброєнням Україні, – Washington Post
Фото: EPA/UPG

Росія цього тижня направила в США дипломатичну ноту із "застереженням" щодо допомоги Україні з озброєнням. Росіяни заявили, що це "підливає олії у вогонь" і може призвести до непередбачуваних наслідків "для регіональної та міжнародної безпеки", пише The Washingot Post з посиланням на документ із Москви, з яким вони ознайомилися. 

Ноту у Вашингтон Росія направила після того, як президент США Джо Байден схвалив виділення Україні широкого оборонного пакету включно з протитанковими засобами і бронетехнікою берегової охорони.

США також сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, зокрема надання Словаччиною пускових установок С-300 в обмін на американські "Патріоти". 

"Те, що Росія говорить нам у приватному порядку, – це те ж саме, що ми говорили світу публічно – що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо партнерам в Україні, є надзвичайно ефективним", – повідомив високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності.

У Держдепі двосторінкову російську ноту не коментують. Документ "Про занепокоєність Росії у звʼязку з масованими поставками озброєння та військової техніки київському режиму" був датований вівторком, коли вперше зʼявились дані про новий пакет озброєння. 

Нагадаємо, ЗСУ за пакетом оборонної допомоги від США отримають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТР, 500 ракет для Javelin, 300 дронів, 12 радарів, 100 броньованих багатоцільових машин, міни, судна берегової охорони, вибухівку, захисні костюми, засоби радіологічного, бактеріологічного, хімічного та ядерного захисту, 30 тисяч шоломів та бронежилетів, понад 2000 засобів оптичних та лазерних прицілів, а також медичне приладдя.

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