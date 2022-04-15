Постанова про визнання війни Росії геноцидом України – дуже серйозна, де кожне слово перевірене, – Корнієнко

Постанова про визнання війни Росії геноцидом України дуже серйозно була опрацьована з представниками абсолютно усіх українських служб.

Про це на брифінгу заявив перший заступник Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

“Це дуже серйозна постанова. Вона дуже серйозно була опрацьована з представниками абсолютно різних та усіх наших служб. І МЗС, і Генпрокуратурою, і правозахисниками. Тут кожне слово, як кажуть, вивірене. Нам важливо було прийняти таку постанову саме в українському парламенті. Тому що в силу наших організаційних моментів ми інколи відстаємо з подібними постановами від парламентів наших братніх країн, де такі рішення вже прийняті. Здається, у парламентах Литви та Польщі. Але для нас важливо як для країни, яка перебуває під цим геноцидом, продемонструвати чітку позицію”, – заявив він.

Корнієнко наголосив, що масові звірства на окупованих територіях, умисні вбивства цивільних, створення умов для страждання мирного населення та примусове переміщення дорослого населення та дітей на територію країни-окупанта – все це факти військових злочинів.

Віцеспікер підкреслив, що вже багато міжнародних партнерів України визнали факт «знищення українців лише тому, що вони українці».

“Тому це геноцид. Ми не мали іншого варіанту, парламент включився у цей процес. Хоча у цьому питанні важливі тонкощі та юридичні деталі. Бо ми бачимо, що навіть не усі в Європі погоджуються з цим, що це геноцид. Є різна дискусія у колег. Тому тут важлива юридична бездоганність, як то кажуть. У термінології, підходах, фразах і так далі”, – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада на черговому засіданні з початку війни визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".