5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві ворог обстріляв касетними боєприпасами житлові квартали, постраждали мирні мешканці (оновлення)

Вогонь вівся із ракетних систем залпового вогню. 

У Миколаєві ворог обстріляв касетними боєприпасами житлові квартали, постраждали мирні мешканці (оновлення)
Фото: Ганна Замазєєва Telegram

Російські військові 15 квітня обстріляли житлові квартали Миколаєва. Жодних військових обʼєктів поруч немає, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. 

"Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль, є постраждалі… бережіть себе, НЕ ВИХОДЬТЕ з укриття!" – закликала вона. 

Кількість постраждалих поки не називається.

Оновлення. Оперативне командування "Південь" у Facebook повідомило, що вогонь вівся забороненими касетними боєприпасами. Є загиблі і поранені. Ворог хаотично стріляє по житловим кварталам, культурним обʼєктам і підприємствам. 

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

10 квітня в Миколаєві після вибуху отримав поранення один чоловік. 4 квітня ворог завдав удару по житловим кварталам міста. 12 людей загинуло та 41 поранено. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також