Російські військові 15 квітня обстріляли житлові квартали Миколаєва. Жодних військових обʼєктів поруч немає, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль, є постраждалі… бережіть себе, НЕ ВИХОДЬТЕ з укриття!" – закликала вона.

Кількість постраждалих поки не називається.

Оновлення. Оперативне командування "Південь" у Facebook повідомило, що вогонь вівся забороненими касетними боєприпасами. Є загиблі і поранені. Ворог хаотично стріляє по житловим кварталам, культурним обʼєктам і підприємствам.

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

Фото: facebook/Оперативне командування Південь

10 квітня в Миколаєві після вибуху отримав поранення один чоловік. 4 квітня ворог завдав удару по житловим кварталам міста. 12 людей загинуло та 41 поранено.