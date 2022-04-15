В Ужгороді можуть перейменувати 58 вулиць

В Ужгородській міській раді визначили 58 вулиць міста, назви яких рекомендовано змінити.

Про це повідомив телеграм-канал міськради.

Перевагу під час визначення нових назв надаватимуть достойним місцевим діячам.

Де можливо і доречно – повернуть давні назви, ще дорадянського періоду. Заплановано, зокрема, дуже ретельно підійти до нових назв у історичному мікрорайоні Малий Галагов.

Назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій визначатимуть після перемоги.

У планах – провести якнайширше обговорення, щоб усі ужгородці могли надати свої пропозиції.

“Остаточне рішення, як визначено законодавством, приймається рішенням сесії міськради після громадських обговорень, котрі з часу їх оголошення тривають два місяці. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, ідеться лише про зміну табличок”, – йдеться в повідомленні.

Перелік вулиць, площ, рекомендованих до перейменування:

вул. Івана Анкудінова, вул. Петра Багратіона, вул. Олекси Борканюка, вул. Івана Крилова, вул. Івана Лобачевського, вул. Івана Мічуріна, вул. Василя Верещагіна, вул. Адмірала Нахімова, вул. Івана Павлова, вул. Івана Сєченова, вул. Івана Тургенєва, вул. Івана Шишкіна, вул. Антона Макаренка, вул. Антона Чехова, вул. Валерія Чкалова, вул. Василя Докучаєва, вул. Василя Сурикова, вул. Дмитра Менделєєва, вул. Дагестанська, вул. Гвардійська, вул. Леоніда Говорова, вул. Декабристів, вул. Дмитра Донського, вул. Донська, вул. Кіндрата Рилєєва, вул. Климента Тімірязєва, вул. Костянтина Ціолковського, вул. Льва Толстого, вул. Миколи Вавилова, вул. Миколи Добролюбова, вул. Миколи Некрасова, вул. Миколи Огарьова, вул. Миколи Чернишевського, вул. Михайла Глінки, вул. Михайла Лермонтова, вул. Михайла Ломоносова, вул. Михайла Салтикова-Щедріна, вул. Модеста Мусоргського, вул. Олега Кошового, вул. Олексія Бестужева-Рюміна, вул. Олексія Маресьєва, вул. Олександра Бородіна, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Олександра Можайського, вул. Олександра Попова, вул. Олександра Столєтова, вул. Осетинська, вул. Павла Пестеля, вул. Петра Чайковського, вул. Поліни Осипенко, вул. Степана Разіна, вул. Федора Достоєвського, вул. Челюскінців, вул. Юрія Гагаріна, пл. Олександра Пушкіна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській громаді перейменували частину вулиць і провулків, які раніше були названі на честь російських діячів.

У Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.