"С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю!": СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українських полонених

27-річний астраханський кат Салават Сарсенов постане перед судом. Якщо виживе.

Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими. У розпорядження Служби безпеки України потрапив приголомшливий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом звірствами, які він чинив з українськими військовими.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: «ааааа», орёт!" – розповідає загарбник.

Він зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

"А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі «подвиги» свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?" – зазначають в українській спецслужбі.

Там наголошують, що СБУ вже документує дії цього окупанта в межах кримінальних проваджень.

"Тож якщо «дикуну» вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", – зазначають у СБУ.

Нагадаємо, ЄС допомагає Україні в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних росіянами.