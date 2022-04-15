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"Это наши херачат": російська армія обстріляла селище у Брянській області і звинуватила у цьому Україну

СБУ оприлюднила докази.

"Это наши херачат": російська армія обстріляла селище у Брянській області і звинуватила у цьому Україну
Фото: РИА Новости

Російська армія обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну. Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні Служби безпеки України.

"Это наши херачат", – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".

"Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ", – зазначають в українській спецслужбі.

"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – додає окупант.

Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

14 квітня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що ЗСУ обстріляли смт Клімово. Внаслідок обстрілу постраждали два житлові будинки, серед мешканців є постраждалі, повідомляло провладне РИА Новости. 

За даними російського МОЗ, травми отримали семеро людей, усі госпіталізовані, двоє – у тяжкому стані. Серед постраждалих є вагітна жінка, вона у задовільному стані, дитина у стані середньої тяжкості. Її транспортують до Брянської обласної лікарні.

Напередодні СБУ оприлюднила знайдений у телефоні загиблого російського військового запис, у якому окупант закликав брата не їхати на війну в Україну.

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