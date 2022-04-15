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Понад пів тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ, – Офіс генпрокурора

198 дітей загинуло та більш ніж 355 поранено. Ці цифри не остаточні.

Понад пів тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ, – Офіс генпрокурора
Фото: ДСНС

Понад 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більш ніж 355 поранено. Ці цифри не остаточні, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Тростянець Сумської області, встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

 14 квітня через обстріл с. Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років. Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Як повідомляли, глава українського МВС Денис Монастирський передав представництву ООН закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську. Вона стане доказом воєнних злочинів росіян на трибуналі в Гаазі.

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