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Монастирський передав представництву ООН закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську

Вона стане доказом воєнних злочинів росіян на трибуналі в Гаазі.

Монастирський передав представництву ООН закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську
Глава МВС Денис Монастирський і спецпредставник генсека ООН Амін Авад
Фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський передав представництву ООН в Україні закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську. Це сталося під час зустріч українського міністра з кризовим координатором ООН в Україні, спеціальним представником Генерального секретаря ООН Аміном Авадом, інформує пресцентр МВС. 

Монастирський розповів, що з початку війни Національна поліція розпочала розслідування понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо вчинених російськими військовими злочинів. Унаслідок російської агресії на території України загинули понад 190 дітей і близько 350 дітей отримали поранення.

Монастирський звернув увагу на те, що вранці 8 квітня війська РФ завдали удару ракетою "Точка-У" з написом "За детей" по залізничному вокзалу міста Краматорськ, де перебували близько 4 тисяч цивільних – переважно жінки, діти та літні люди. Усі вони чекали на евакуаційний потяг.

"Це був прямий, цілеспрямований, спланований удар по цивільних. Цей злочин РФ забрав життя 59 мирних українців, серед яких 7 дітей. Окрім того, 114 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед тіл поранених і вбитих знайдено закривавлену м’яку дитячу іграшку", – поінформував очільник МВС. 

Фотографія цього коника облетіла безліч світових медіа і стала символом знищених доль українських дітей. Закривавлену іграшку доставлять до Міжнародної незалежної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів в Україні як ще один доказ воєнних злочинів проти людяності, які вчиняють окупаційні війська РФ на території нашої держави. Поліцейські вилучили її з місця події, зберегли її в тому стані, в якому вона була після трагедії, та доставили до Києва.

На думку глави МВС, удар по Краматорську має стати одним із звинувачень Росії на трибуналі в Гаазі.

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