Росію чекає дефолт, якщо та не заплатить за держоблігації у твердій валюті

На Росію чекає дефолт, якщо до 4 травня вона відмовиться провести виплати за державними облігаціями у твердій валюті замість рубля. Про це повідомляється у заяві міжнародного рейтингового агентства Moody's.

"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення у 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів порівняно з початковими контрактами на облігації", – йдеться в повідомленні.

У Moody's зазначили, що чимало контрактів на облігацій не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів США.

"Хоча єврооблігації, випущені після 2018 р., допускають за певних умов погашення в рублях, випущені до 2018 р. (включаючи облігації 2022 та 2042 рр.) або не містять цього застереження щодо альтернативної валюти, або допускають погашення тільки в іншій твердій валюті (долар , євро, фунт стерлінгів чи швейцарський франк)", - кажуть в агентстві.

На думку Moody's, інвестори не отримали обіцяних платежів в іноземній валюті у визначений термін.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати заборонили Росії платити за держборгом із заморожених рахунків.