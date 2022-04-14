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Молдова звинуватила РФ у спробі завербувати своїх громадян на війну, - Reuters

"Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити», - заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Молдова звинуватила РФ у спробі завербувати своїх громадян на війну, - Reuters
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Молдова звинувачує російську армію в тому, що та намагається вербувати молдавських громадян, повідомляє Reuters.

Напередодні британська розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей у самопроголошеній проросійській Придністровській Молдавській республіці.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити",- заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Він не повідомив подробиць у справі вербування громадян Молдови Росією, але сказав, що представники МЗС його країни регулярно зустрічаються з послом РФ і що позиція Молдови щодо цього питання гранично зрозуміла.

Нагадаємо, цьогоріч у січні російські війська у Придністров’ї провели протипожежні навчання і тренування тиловиків. За даними української розвідки, російські спецслужби готували провокації проти військовослужбовців РФ у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну.

На початку березня невідомі підірвали міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям.

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