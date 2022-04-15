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Відчай може змусити Путіна застосувати ядерне озброєння - ЦРУ

Йдеться про тактичне та малопотужне ядерне озброєння. 

Відчай може змусити Путіна застосувати ядерне озброєння - ЦРУ
Глава ЦРУ Вільям Бернс
Фото: Tom Brenner/nytimes.com

Через невдачі у війні проти України, через "потенційний відчай" президент Росії Володимир Путін, намагаючись створити видимість перемоги в Україні, може віддати наказ на застосуванням ядерної зброї. Як повідомляє The New York Times, про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс. 

"З огляду на потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи воєнні невдачі, з якими вони зіткнулися, ніхто з нас не може легковажити загрозами, пов'язаними з можливим застосуванням тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", — зазначив глава управління.

Бернс зазначив, що потенційна детонація обмеженої за масштабом ядерної зброї — навіть як попереджувальний постріл — була можливістю, яка, як і раніше, «дуже непокоїть» Сполучені Штати. 

Водночас директор ЦРУ попередив, що досі, попри часті погрози зі сторони Росії застосувати ядерне озброєння, він не бачить «практичних доказів» розгортання військ або переміщення зброї, які свідчили б про неминучість такого розвитку подій.

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