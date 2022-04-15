"Оберіть життя – автобуси у місцях зборів на вас чекають", – Гайдай про евакуацію з Луганщини

15 квітня евакуація жителів Луганщини відбуватиметься із Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Рубіжного та Гірської громади (Гірське та Нижнє).

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію про місце зборів із шести населених пунктів області.

Він повідомив, що вчора вдалося спрацювати за всіма п’ятьма маршрутами, у тому числі й надважкими – до Рубіжного та Попасної.

Голова ОВА висловив жаль через те, що частина людей невпевнена у виїзді, боїться за майбутнє, тримається за залишки майна.

"Хоча тільки організованими безкоштовно поїздами та автобусами евакуйовані 32 тисячі жителів. І від жодного ніхто не почув про якійсь перепони. Всіх зустріли, допомогли із розселенням, оформленням документів, гуманітарною допомогою. Тому не зволікайте та виїжджайте, поки така можливість є", – закликав луганчан очільник ОВА.

Він наголосив, що українські захисники стримують ворога, але той щодня підступно обстрілює домівки мирного населення – просто для помсти.

"«Руський мир» мститься жителям Луганщини і Донеччини. Оберіть життя – автобуси у місцях зборів на вас чекають. Як і поїзди, яких достатньо. Заради безпеки, останнім часом ми не оголошуємо повного їх переліку, але Укрзалізниця подає їх за першої потреби", – наголосив Сергій Гайдай.