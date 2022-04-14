Генштаб: ​Противник не зміг прорвати оборону в районах Рубіжного, Новотошківського і Мар’їнки

Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах і житлових кварталах міст і сіл України.

Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні, нарощує авіаційне угруповання та системи управління військами. Крім того, РФ продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах і житлових кварталах міст та сіл нашої держави.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00 14 квітня.

На Донецькому напрямку ворог за підтримки авіації та артилерії наступає на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Слов’янськ, продовжує підготовку до активних дій у районах населених пунктів Слов’янськ і Барвінкове.

"Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю", – сказано у зведенні.

На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області РФ.

На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медичного забезпечення. Триває поповнення запасів.

Триває часткове блокування та обстріли Харкова. У Бєлгороді розгорнуто підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил РФ з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета – деморалізація та припинення опору.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін ситуації не відбулося.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та розвідки.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36 загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі по об’єктах нашої держави.