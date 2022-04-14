Для ЗСУ через Дію зібрали понад 260 млн грн

Для Збройних сил України через Дію зібрали понад 260 мільйонів грн.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

До збору коштів долучилися більше як 250 тисяч людей.

“Завдяки вашим донатам фонд “Повернись живим” забезпечує усі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою”, – йдеться у повідомленні.

За останній тиждень фонд передав нашим захисникам 3592 технічні засоби та обладнання.

Серед них:

88 одиниць тепловізійної, нічної та іншої оптики;

558 засобів зв’язку;

424 ноутбуки, планшети, монітори;

96 квадрокоптерів;

906 бронежилетів;

201 шолом.

“Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок на головному екрані натиснути Допомогти армії ввести суму внеску та реквізити картки”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" також можна подати заявку про пошкоджене житло внаслідок війни.