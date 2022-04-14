Російська армія вдарила ракетами по заводу "Енергомашспецсталь" у Краматорську

Лише вчора голова правління заводу нардеп Єфімов похвалився, що завод має замовлення і працює цілодобово.

Російські війська обстріляли ракетами завод "Енергомашспецсталь" у Краматорську Донецької області. Зруйновано один з цехів, що технологічно важливий для виготовлення замовлень. Дані про кількість жертв і руйнування наразі уточнюють.

Про це повідомив народний депутат, президент ПАТ "Енергомашспецсталь" Максим Єфімов.

"Жодних військових там не було. Знищується промисловість України", – наголосив нардеп.

Фото: facebook.com/maxim.viktorovich.efimov

Лише вчора Єфімов написав у фейсбуці, що цехи ЕМСС завантажені продукцією.

"У цей складний час заводчани працюють цілодобово. Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго", – розповів він.

"Енергомашспецсталь" – найбільший український виробник спеціальних литих та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики та загального машинобудування. Компанія входить у склад компанії "Атоменергомаш" російської державної корпорації "Росатом".