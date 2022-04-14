Франція розпочала розслідування військових злочинів в Україні

З 11 квітня в Україні працюють два судмедексперти та близько 15 жандармів.

Голова Центрального управління Франції з боротьби зі злочинами проти людяності Жан-Філіп Рейлан

Антитерористична прокуратура Франції розпочала чотири розслідування за фактами військових злочинів щодо французьких громадян в Україні.

Про це повідомив голова Центрального управління Франції з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті (OCLCH) генерал Жан-Філіп Рейлан.

"Чотири розслідування було відкрито Національною антитерористичною прокуратурою та управлінням по боротьбі зі злочинами проти людяності. Ми вже зібрали необхідну інформацію, щоб просунутися у цих справах", – сказав генерал в ефірі телеканалу BFM TV.

Він розповів, що на місцях працюють технічні експерти, які наразі перебувають у розпорядженні української влади, щоб проводити криміналістичні дослідження в межах французьких розслідувань на цьому етапі. Вони беруть участь у ідентифікації тіл, визначенні причин смерті знайдених тіл у Бучі та навколо цього міста, щоб задокументувати для судової влади України причини та обставини смерті жертв.

Французькі технічні експерти привезли із собою лабораторію аналізу ДНК, щоб, зокрема, спростити ідентифікацію тіл. Також вони здійснюватимуть аутопсію (патологоанатомічна або судово-медична процедура, посмертний розтин чи дослідження тіла, зокрема органів і тканин, – ред.) разом з медиками та експертами у галузі балістики, щоб встановити причини смертей.

Французькі правоохоронці працюють у змішаних командах разом з українцями та місцевою владою.

"Метою є забезпечити просування у розслідуваннях, які проводить українська влада, щоб насамперед документально зафіксувати факти на місцях скоєння злочинів. Йдеться про фіксування доказів для судових розслідувань, розпочатих в Україні, які можуть сприяти розслідуванням Міжнародного кримінального суду", – пояснив французький генерал.

Жан-Філіп Рейлан зазначив, що 14 березня було відкрито першу справу стосовно російсько-українського конфлікту. Йдеться про розслідування обставин смерті франко-ірландського журналіста.

Нагадаємо, 11 квітня в Україну прибула технічна група МВС Франції для допомоги українським експертам. До складу групи увійшли два судово-медичні експерти та близько 15 жандармів.

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