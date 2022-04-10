Внаслідок російського обстрілу вокзалу в Краматорську загинуло 57 людей, серед яких - пʼятеро дітей

Внаслідок російського обстрілу вокзалу в Краматорську загинуло 57 людей. Серед загиблих - пʼятеро дітей. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"57 загиблих, 114 поранених. Серед загиблих - 5 дітей. Стільки жертв вже зібрала російська "Точка-У" на залізничному вокзалі Краматорська", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, що восьмого квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей".

За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, на момент атаки на вокзалі було близько 4 тисяч людей, які чекали на евакуацію.

Наразі вокзал призупинив роботу. Евакуація мешканців Донецької області триває зі Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки.