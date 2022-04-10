​Російські військові вкрали з "Фельдман-Екопарку" овочі, які призначалися для тварин

Харківська поліція розпочала досудове розслідування за фактом крадіжки російськими військовими овочів, заготовлених для годування тварин у знищеному російськими військами "Фельдман-Екопарку".

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції області Володимир Тимошко.

Зазначається, що правоохоронцям надійшла заява про крадіжку продуктів харчування з зоопарку.

"За цим фактом внесені відомості до ЄРДР і ми, поліцейські Харківщини, розслідуватимемо і цей злочин також. Злочин про те, як морквороси поїли харчі тварин!" - написав Тимошко в фейсбуці.

Він також опублікував витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому йдеться, що із заявою до поліції звернувся директор ГО "Фельдман-Екопарк" Віталій Ільченко. Він повідомив, що на початку квітня невідомі, що представилися як "військовослужбовці РФ", таємно вкрали їжу, а саме - моркву, капусту та інші продукти харчування загальною вартістю 50 тис. грн, які були заготовлені для годування тварин.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Зазначимо, що російських військових відправили воювати проти України із сухпайками, термін придатності яких закінчився ще 2015 року. Також окупанти отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення", що фактично легалізує мародерство.

Нагадаємо, через постійні обстріли та бомбардування російськими військами "Фельдман Екопарк" під Харковом припинив існування. Зоопарк неодноразово зазнавав обстрілів, унаслідок яких загинули троє співробітників та частина тварин.

5 квітня у "Фельдман-Екопарку" повідомили, що внаслідок масованих обстрілів і бомбардувань зруйновано багато вольєрів, тому співробітники не виключають можливості приспання великих хижаків (левів, тигрів, ведмедів). Увечері того самого дня Олександр Фельдман повідомив, що свою допомогу запропонували багато людей і з Харкова та інших міст України, і з-за кордону і, незважаючи на обстріл, із території екопарку почали вивозити великих тварин.

До початку війни колекція "Фельдман-Екопарку" налічувала понад 300 видів тварин.

"Фельдман Екопарк" – це благодійний проєкт, що відомий не лише в Україні. Він поєднував допомогу тваринам, терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-дослідну та освітню бази, а також дозвілля для любителів природи.