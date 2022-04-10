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Мінекономіки запустило чат-бот щодо трудових відносин під час війни

У ньому систематизували відповіді на поширені запитання щодо особливостей надання відпусток, оплати праці, ведення документації під час воєнних дій та ін.

Мінекономіки запустило чат-бот щодо трудових відносин під час війни
Фото: Telegram/TrudEconomBot

Мінекономіки запустило в Telegram чат-бот @TrudEconomBot із відповідями на запитання щодо трудових відносин під час війни.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

У сервісі за розділами систематизували відповіді на поширені запитання про надання відпусток, оплату праці, ведення документації під час воєнних дій тощо.

Розгорнуті відповіді на запитання щодо трудових відносин під час воєнного стану також опублікували на сайті Мінекономіки.

Нагадаємо, 24 березня набув чинності закон, яким трудові відносини в Україні адаптовано під воєнний стан. Роботодавець, до прикладу, може призупинити виплату зарплати працівникам у разі неможливості її виплати через воєнні дії.

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