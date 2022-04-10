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Українці перерахували ЗСУ близько 250 мільйонів гривень через "Дію"

До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей.

Українці перерахували ЗСУ близько 250 мільйонів гривень через "Дію"
Фото: Дія

Громадяни перерахували понад 250 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України через застосунок "Дія".

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Зазначається, що до збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Підтримати армію можна будь-якою сумою, обмежень немає.

Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям.

Наразі за перераховані кошти фонду вдалося передати армії:

  • 12 206 бронежилетів,
  • 5 660 шоломів,
  • 12 666 засобів звʼязку,
  • 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,
  • 2793 квадрокоптери,
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,
  • 1703 генератори та інші джерела живлення,
  • 72 автомобілі,
  • 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,
  • 309 одиниць саперного обладнання.

Щоб зробити донат через "Дію", необхідно зайти в застосунок і натиснути на пункт меню "Допомогти армії" на головному екрані. Далі - введіть суму внеску і заповніть реквізити картки.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" також можна подати заявку про пошкоджене житло внаслідок війни.

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