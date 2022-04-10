З початку війни в Києві народилося 1189 немовлят та одружилося 1439 пар

За останній тиждень у столиці одружилися 300 пар.

За 45 днів повномасштабного вторгнення Росії в Києві одружилися 1439 пар. Також за цей період у Києві народилося 1189 малюків.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За останній тиждень у столиці одружилися 300 пар.

Серед новонароджених - 629 хлопчиків і 560 дівчаток, а також 29 двієнь.

"У столиці стало безпечніше, проте ймовірність повторних повітряних атак дуже велика, тож киянам треба бути обережними", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, від початку війни і станом на 15 березня в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч шлюбів і народилося 10767 немовлят.

Кабмін спростив укладення шлюбів під час воєнного стану. Зокрема, шлюби з військовослужбовцями можна укладати за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.