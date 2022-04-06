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Мінекономіки запропонувало Мецгера на пост заступника міністра, - Радіо Свобода

У пресслужбі глави Кабміну журналістам повідомили, що "відповідний лист до офісу прем'єр-міністра не надходив".

Мінекономіки запропонувало Мецгера на пост заступника міністра, - Радіо Свобода
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Євген Мецгер – ексголова правління Укрексімбанку, обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, - може стати заступником міністра економіки.

Як повідомляє "Радіо Свобода", таку пропозицію на ім’я прем’єра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко

У журналістів є відповідний лист з її підписом.

Як ідеться в листі, "Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника міністра економіки України". Також Свириденко просить про відповідне подання КМУ.

Пресслужба прем'єр-міністра в коментарі журналістам повідомила, що "відповідний лист до офісу прем'єр-міністра не надходив. Прем'єр-міністр також не проводив співбесіди з вказаною особою (Мецгером. – Ред.)".

Нагадаємо, торік 5 жовтня на журналістів "Схем" скоїли напад у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління фінустанови Євгеном Мецгером. Тоді Мецгеру не сподобалось запитання журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Після розголосу Офіс президента виступив за відсторонення Мецгера від роботи.  А Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла справедливе та ефективне розслідування справи.

7 жовтня поліцейські вручили керівництву Укрексімбанку повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів. 

Згодом Мецгер написав заяву про звільнення, а наглядова рада Укрексімбанку припинила його повноваження.

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