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Найбільше під час війни Україна експортує залізну руду, імпорт впав втричі, – Свириденко

Війна внесла сильні корективи у торгову статистику.

Найбільше під час війни Україна експортує залізну руду, імпорт впав втричі, – Свириденко

Українська економіка продовжує функціонувати в умовах війни – чимало позицій експорту змогли залишитись на довоєнних показниках та навіть зрости, проте імпорт суттєво знизився. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За словами Свириденко, у порівнянні з показниками лютого експорт скоротився майже удвічі, імпорт – більш, ніж у три рази.

«Протягом березня експорт був вартий 2,7 млрд доларів США. Обсяг експорту склав 5,97 млн тонн. Імпорт до України у березні впав більш, ніж в три рази до 1,8 млрд доларів США з 5,9 млрд у лютому», – зазначила вона.

Водночас ряд експортних позицій змогли не тільки залишитись на довоєнних показниках, а навіть зрости. Найбільшою статтею експорту у березні стала залізна руда – 3,1 млн тонн за березень (3,7 млн тонн у лютому), вартістю 439 млн доларів.

«Важливо також відзначити, що по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця. Наприклад, кабельна продукція (8544), експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому) або листи облицювальні з дерева (4408) - 32 млн доларів проти 26 у лютому», – розповіла Свириденко. 

Серед прикладів зростання експорту Свириденко відзначила експорт горіхів (7 тисяч тонн у березні проти 4-х у лютому) та портландцемент (116 тисяч тонн проти 45 тисяч у лютому).

У свою чергу, через військову агресію рф суттєво постраждав аграрний експорт. Головна проблема – блокування морських портів окупантами.

«Через блокування портів найбільше постраждав аграрний експорт. Протягом березня ми експортували 1 млн 108 тисяч тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Все це в 4 рази менше, ніж протягом лютого. Крім того у цій статистиці є частка вантажів, які встигли залишити порти України у перші дні нападу росії», – наголосила міністерка.

Але Свириденко заспокоїла: залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, аби забезпечувати експорт на звичайному рівні.

«Війна внесла сильні корективи у торгову статистику. Старт посівної та робота держави на відновлення логістики є основою стабілізації економіки. Ми з вами знаємо, як ми вміємо відновлюватися від будь-яких криз», – резюмувала вона.

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