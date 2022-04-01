IT-бізнес адаптувався до роботи у воєнний час, – Олександр Слобоженко

Власник медіабаїнгової компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко вважає, що за час війни IT-сектор постраждав менше за інші галузі, однак його збитки все одно вимірюються мільйонами доларів.

Про це Слобоженко сказав у коментарі виданню РБК-Україна.

Слобоженко зокрема підкреслив, що від війни постраждали абсолютно усі бізнеси, і не лише в Україні, але й в усьому світі. Найбільших збитків зазнав так званий реальний сектор. Айтішникам було легше перенастроїтися, адже основне – мати ноутбук та інтернет. Проте збитки ІТ-сфери все одно вимірюються мільйонами доларів.

Наша компанія Traffic Devils теж зазнала величезних втрат, які обчислюються мільйонами доларів. Найбільше втратили у перші дні через простій і невизначеність на початку війни.Співробітники у паніці роз'їжджалися, не виходили на зв'язок. Я і сам перші кілька днів не міг взяти себе в руки. Але потім все ж опанував себе, визначив найближчі цілі і почав «розрулювати» ситуацію, - пригадує Слобоженко.

Бізнесмен каже. що за час війни деякі глобальні компанії були змушені закритися.

На щастя, нам вдалося уникнути найгіршого сценарію. Найперше ми подбали, щоби всі працівники фірми були в безпеці і були забезпечені усім необхідним для життя і роботи – грошима, технікою, зв'язком. Нині у нас повністю дистанційний формат. Те саме було під час першої хвилі пандемії, тому, якщо можна так сказати, «коронавірус нам допоміг» швидко перебудувати режим роботи, - пояснює Слобоженко.

Бізнесмен наголосив також, що в Україні залишається безліч компаній, які не знають як під час війни зберегти бізнес і клієнтів, а тому змушені закриватися. Слобоженко також вважає, що для того, щоб зберегти компанію, найперше необхідно налагодити дистанційну роботу і врегулювати всі фінансові питання.