Внести зміни або закрити ФОП знову можна через Дію, – глава Мінцифри

З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці.

Поновили послуги для підприємців: внести зміни або закрити ФОП, – знову можна на порталі Дія.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що з початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Тепер Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами.

Це можна зробити за кілька кліків на порталі Дія:

внести зміни про ФОП

закрити ФОП

"До речі, цього тижня ми поновили найшвидшу у світі реєстрацією бізнесу через Дію, і послугою вже скористалися 1800 людей. Українці продовжують відкривати власну справу та розвивати нашу економіку", – повідомив міністр.

Нагадаємо, у застосунку Дія можна подати заявку про пошкоджене внаслідок війни житло.