Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Внести зміни або закрити ФОП знову можна через Дію, – глава Мінцифри

З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці.

Внести зміни або закрити ФОП знову можна через Дію, – глава Мінцифри
Фото: Дія

Поновили послуги для підприємців: внести зміни або закрити ФОП, – знову можна на порталі Дія

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що з початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Тепер Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами.

Це можна зробити за кілька кліків на порталі Дія:

"До речі, цього тижня ми поновили найшвидшу у світі реєстрацією бізнесу через Дію, і послугою вже скористалися 1800 людей. Українці продовжують відкривати власну справу та розвивати нашу економіку", – повідомив міністр.

Нагадаємо, у застосунку Дія можна подати заявку про пошкоджене внаслідок війни житло.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також