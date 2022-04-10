Більше 4,5 мільйонів українців вимушено покинули країну через війну

Більше 4,5 мільйонів українців вимушено покинули Україну через війну. Про це свідчать оновлені дані ООН, передає The New York Times.

Як повідомляє видання, більшість українців виїхало до сусідньої Польщі - це понад 2,5 мільйонів осіб. Крім того українці виїжджали до Румунії, Угорщини та Молдови.

Нагадаємо, що напад Росії на Україну змусив більше від половини дітей країни залишити свої домівки. Агентство ООН у справах дітей назвало це одним з найбільших переміщень дітей з часів Другої світової війни.