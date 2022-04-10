Працівникам Запорізької АЕС призначили надбавку до зарплати в розмірі 20%, - Енергоатом

Виплати проведуть одноразово у день звільнення станції від окупантів.

Працівникам Запорізької АЕС встановили надбавку до заробітної плати в розмірі 20%.

Про це повідомили в пресслужбі ДП НАЕК "Енергоатом".

Надбавку нарахують усім працівникам станції починаючи від 4 березня - дня захоплення ЗАЕС російськими загарбниками та початку окупації міста-супутника Енергодар.

Таке рішення ухвалили керівництво "Енергоатому" і профспілковий комітет ЗАЕС, щоб підтримати персонал Запорізької атомної електростанції та членів їхніх сімей, які живуть в окупованому Енергодарі.

"Це найменше, що наразі може зробити Енергоатом для працівників ЗАЕС та їхніх близьких, які вже понад місяць, попри систематичні знущання рашистів та шалений тиск, героїчно виконують свою роботу і забезпечують безпеку найбільшого в Європі ядерного об’єкта... Тільки завдяки їхньому героїзму та самовідданості на Запорізькій АЕС вдалось уникнути катастрофи, що могла б стати фатальною для половини світу", - йдеться в заяві "Енергоатому".

В НАЕК наголосили, що виплати проведуть одноразово у день звільнення станції від окупантів.

Нагадаємо, з 3 березня ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем російських загарбників. Станом 10 березня на території АЕС перебувало 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї. А 12 березня окупанти заявили, що ЗАЕС перейшла у власність Росатому.