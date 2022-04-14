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За 7 тижнів війни з Росією поліція затримала 640 диверсантів, - Клименко

Також відкрили 227 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 

За 7 тижнів війни з Росією поліція затримала 640 диверсантів, - Клименко
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліція затримала 640 диверсантів, також відкрито 227 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, за сім тижнів війни з Росією до правоохоронців найшло понад 1 млн 300 тисяч заяв та повідомлень від громадян.

"Загалом вже розпочато більше 6,6 тис кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями рф. Слідчі та криміналісти Нацполіції продовжують працювати у звільнених населених пунктах. Адже наш обов’язок перед жертвами війни – ретельно зафіксувати кожен доказ злочинних дій російських окупантів", - підкреслив Клименко.

Очільник Нацполіції повідомив, що на звільнених територіях збільшили кількість патрулів. Це зроблено з метою максимально зачистити сліди окупантів та вберегти від мародерів вціліле майно. Бо наразі зареєстровано більш ніж 2,5 тисячі майнових злочинів, а понад сім сотень підозрюваних притягнуть до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та розбої в умовах воєнного стану.

За словами Ігоря Клименка, в Україні функціонують 785 блок-постів, до роботи яких залучено правоохоронців.

Нагадаємо, на початку квітня перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що співробітники Національної поліції за місяць затримали близько 600 диверсантів.

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