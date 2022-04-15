Щодня в Україну повертаються 30 тисяч біженців, – ООН

870 тис. людей, які виїхали за кордон з початку війни, повернулися на Батьківщину.

Щодня кордон у напрямку України перетинають близько 30 тисяч людей. 870 тисяч українських біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вже повернулися додому. Серед тих, хто повернувся нещодавно, є жінки з дітьми та літні люди.

Про це свідчать дані, оприлюднені ООН станом на 14 квітня.

З початку збройного конфлікту в Україні щонайменше 11,7 млн людей покинули свої будинки. Понад 4,6 млн українців знайшли притулок в інших країнах; 7,1 мільйона людей було переміщено всередині країни. Російська Федерація, у свою чергу, повідомила, що з 24 лютого до країни з України прибуло близько 783 600 осіб, у тому числі понад 147 000 дітей, зазначається у повідомленні.

За прогнозами ООН, міграція назад в Україну зростатиме.

"Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям буде потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення до своїх будинків неможливе або недоцільне", – йдеться у заяві.

На даний момент гуманітарні працівники ООН надали допомогу 2,1 млн українців, які потребують підтримки. Екстрений заклик Організації виділити на допомогу Україні 1,1 мільярда доларів наразі профінансовано на 64%.

Як повідомляли, Польща спростила отримання допомоги українським біженцям. Йдеться, зокрема, про спрощення тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.