Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, - інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, - інформація від киян
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Щодня в Україну повертаються 30 тисяч біженців, – ООН

870 тис. людей, які виїхали за кордон з початку війни, повернулися на Батьківщину.

Щодня в Україну повертаються 30 тисяч біженців, – ООН

Щодня кордон у напрямку України перетинають близько 30 тисяч людей. 870 тисяч українських біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вже повернулися додому. Серед тих, хто повернувся нещодавно, є жінки з дітьми та літні люди.

Про це свідчать дані, оприлюднені ООН станом на 14 квітня.

З початку збройного конфлікту в Україні щонайменше 11,7 млн людей покинули свої будинки. Понад 4,6 млн українців знайшли притулок в інших країнах; 7,1 мільйона людей було переміщено всередині країни. Російська Федерація, у свою чергу, повідомила, що з 24 лютого до країни з України прибуло близько 783 600 осіб, у тому числі понад 147 000 дітей, зазначається у повідомленні.

За прогнозами ООН, міграція назад в Україну зростатиме. 

"Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям буде потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення до своїх будинків неможливе або недоцільне", – йдеться у заяві.

На даний момент гуманітарні працівники ООН надали допомогу 2,1 млн українців, які потребують підтримки. Екстрений заклик Організації виділити на допомогу Україні 1,1 мільярда доларів наразі профінансовано на 64%.

Як повідомляли, Польща спростила отримання допомоги українським біженцям. Йдеться, зокрема, про спрощення тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також