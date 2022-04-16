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Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста

Вибухи пролунали в Дарницькому районі.

Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Київ, укриття
Фото: Україна зараз

Російська Федерація вночі завдала ударів по Києву. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Кличко звернувся до мешканців і закликав їх не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - додав міський голова.

Нагадаємо, Міноборони РФ знову погрожує завдати ударів по "центрах прийняття рішень", серед яких - Київ.

Наразі на території Київської, а також Чернігівської областей російських підрозділів немає – їх частково вибили, частково вони відійшли самі. Ці підрозділи перекинути на схід України. в Міноборони вважають, що питання наступу на столицю залежить від бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

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